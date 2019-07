SAP Aktie: China-Phantasie!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bei SAP gab es auch eine Telefonkonferenz in englischer Sprache zu den neuen Zahlen (sogenannter „Q2 Earnings call"). Da wurden interessanterweise auch die Aussichten von SAP in China thematisiert. Kurzfristig habe die Unsicherheit in Bezug auf den Handelskonflikt USA versus China sicherlich Auswirkungen in vielen Bereichen der Wirtschaft. Das seien aber die natürlich Auswirkungen der Globalisierung, wie es dazu sinngemäß hieß.



