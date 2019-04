SAP Aktie: Charttechnische Korrektur?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Das Allzeithoch bei 108,52 € wurde Ende September 2018 erreicht, seitdem befand sich die Aktie in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Doch am Anfang dieses Jahres gelangte die Aktie zu der Unterstützung bei 83,75 €, die den Kurswert sehr stark ansteigen ließ. Aktuell befindet sich die SAP Aktie trendtechnisch in einem Aufwärtstrend. Die gleitenden Durchschnittslinien sind alle nach oben orientiert und es haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.