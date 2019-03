SAP Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Nach dem Erzielen des Allzeithochs bei 108,52 € (26.09.2018) befand sich die Aktie trendtechnisch in einem Abwärtstrend, der durch die Unterstützung bei 83,75 € (03.01.2019) schlussendlich unterbrochen wurde. Durch diese Unterstützung befindet sich die SAP Aktie aktuell in einem Aufwärtstrend. Der noch nicht allzu lange existierende Aufwärtstrend zeigt viele Widerstände an, die den Aufwärtstrend aber nicht unterbrechen.

Detailansicht: 4-Stundenkerzen

Der 4-Stundenchart zeigt uns

Ein Beitrag von Anna Hofmann.