SAP-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Seit einigen Tagen befindet sich der Kurs der SAP-Aktie in einer Abwärtsbewegung. Aktuell verläuft er am unteren Rand des Bollinger Bands. Das Jahrestief liegt aber noch ein gutes Stück weiter unten. Allerdings hat sich der Kurs weiter an das letzte lokale Tief herangeschoben. Der Wert der Aktie beläuft sich auf etwa 92 Euro. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) liegen alle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.