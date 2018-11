SAP Aktie: Die Bullen geraten ins Straucheln!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Nach einem regelrechten Absturz bei der SAP Aktie versuchten die Käufer sich kürzlich daran, das Papier wieder in höhere Kursregionen zu befördern. Am Montag gelang es dabei zeitweise, die 90-Euro-Marke zu überwinden. Allerdings zeigen sich am heutigen Dienstag schon wieder erste Anzeichen der Schwäche. Nach Verlusten in Höhe von 0,4 Prozent befindet sich die Aktie am Nachmittag nur noch bei 89,65 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.