SAP-Aktie: Die Bullen arbeiten am Ausbruch!

Die Aktie des deutschen Softwareriesen SAP kann weiter zulegen und stieg am Dienstag um mehr als 2 Prozent auf 100,86 Euro. Am vergangenen Donnerstag notierte die Aktie auf Schlusskursbasis schon einmal im dreistelligen Kursbereich, doch am Freitag kam es zu einem Rücksetzer, bei dem der Kurs auch wieder unter die 100-Euro-Marke zurückfiel. Ob der Ausbruch diesmal gelingt, wird sich in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.