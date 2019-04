SAP Aktie: Ausblick für das Betriebsergebnis angehoben!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Am Mittwoch fiel die SAP Aktie im frühen Handel mit einem deutlichen Kursanstieg auf. Die Aktie notierte im frühen Xetra-Handel mit über 6% im Plus. Was war da los? Nun, SAP veröffentlichte die Zahlen zum 1. Quartal – und hat den Ausblick für das Betriebsergebnis 2019 angehoben. Letzteres könnte der Grund für die Kursgewinne der Aktie sein. Konkret zum Ausblick: Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.