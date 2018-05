SAP-Aktie: Auf dem Prüfstand!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Schätzungsweise 30-40 der mittelständischen und Großkonzerne haben ihre SAP Produkte nicht richtig lizensiert. Das liegt zum Großteil nicht an den Unternehmen, sondern an der intransparenten Lizenzierung der Produkte.

Einnahmequelle für SAP

So muss zwischen direkter und indirekter Nutzung unterschieden werden, also der Interaktion eines Nutzers mit SAP Software über die Benutzeroberfläche, oder die Nutzung von SAP Daten über Schnittstellen, was für den unwissenden ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.