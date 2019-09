SAP Aktie: Der Angriff hat begonnen!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP Aktie scheint wieder in der Erfolgsspur zu sein. Nachdem die Aktie Ende August leicht schwächelte, ging es in den letzten Tagen wieder deutlich gehen Norden. Dabei wurde zum ersten Mal seit über einem Monat die 110 EUR Marke überschritten. Ist der 124 EUR Rekord vom 4.Juli schon bald in Reichweite?

Angriff auf Gesundheitsbranche

Der Software-Gigant SAP hat eine neue Partnerschaft mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung