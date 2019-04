SAP-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bei der Aktie des Walldorfer Softwareriesen SAP kam es in den letzten Tagen zu einer leichten Korrektur, die den Kurs nun wieder unter die 100-Euro-Marke hat zurückfallen lassen. In der vergangenen Woche war die Aktie bei 103,56 Euro auf ein neues 2019er-Hoch gestiegen. Die Bewegung endete mit einem Shooting Star, der in der Candlestick-Analyse eine Umkehrformation darstellt.

Er besteht aus einem kleinen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.