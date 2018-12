SAP: Im Abwärtstrend gefangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Die SAP-Aktie markierte am 26. September bei 108,52 Euro ein neues Jahreshoch. In den Tagen danach ging der Wert überraschend in eine Korrektur über. Es entwickelte sich ein neuer mittelfristiger Abwärtstrend. Er konnte Anfang des Monats zwar gebrochen werden, jedoch war dieser Bruch alles andere als signifikant. Es fehlten die Anschlusskäufe, sodass die Aktie schnell wieder in den Abwärtstrend zurückfiel und diesen in den letzten Tagen weiter fortsetzte.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.