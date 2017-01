SAP: 2017 könnte ein neues Rekordjahr werden!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Geschäfte von SAP laufen gut. Die Umstellung auf Cloud-Software zur Miete zahlt sich mehr und mehr aus. So konnte SAP im 3. Quartal kräftig zulegen. Die Umsätze stiegen dank eines deutlichen Plus im Neugeschäft mit gemieteter Software um 8% auf 5,4 Mrd €. Das vor wenigen Jahren neu aufgebaute Geschäft wuchs um 28% und macht inzwischen gut ein Fünftel der Umsätze mit Software und Support aus. Das Altgeschäft mit Softwarelizenzen wuchs hingegen mit 2% deutlich weniger stark. Unterm Strich verdiente SAP mit 725 Mio € allerdings fast 20% weniger als im Vorjahr.

SAP baute die Belegschaft weiter aus

Grund waren aktienbasierte Gehaltsbestandteile für Mitarbeiter, die wegen des starken Aktienkurses stärker zu Buche schlugen als noch im Vorjahr. Das allein hat 300 Mio € ausgemacht. Seine Belegschaft baute SAP weiter aus – trotz des Abfindungsprogramms für 3.000 Beschäftigte im vergangenen Jahr. Mit 82.426 Mitarbeitern beschäftigte SAP weltweit gut 7.000 mehr als noch vor einem Jahr.

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde SAP dank des starken Wachstums im 3. Quartal optimistischer und hob trotz eines Gewinnrückgangs seine Erwartungen an Umsatz und Gewinn vom Jahresanfang leicht an. Auch wegen der gut gefüllten Auftragsbücher geht SAP von einem starken 4. Quartal aus. Das letzte Jahresviertel ist üblicherweise das stärkste für den Softwarekonzern – wie auch in der gesamten IT-Branche. Der Grund: Kurz vor Jahresende werden Budgets ausgeschöpft und letzte Anschaffungen eingeplant. 2017 könnte ein neues Rekordjahr werden.

