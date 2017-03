SANS Institute in Stockholm mit Cybersicherheits-Trainings für Mobile Security und Secure Coding

Stockholm, Schweden (ots) - SANS Institute, die renommierteste undgrößte Schulungs- und Zertifizierungsorganisation weltweit rund umdas Thema Informationssicherheit, macht vom 29. Mai bis zum 3. Juni2017 zum ersten Mal Station in der schwedischen Hauptstadt. Dabeiwerden in sechs Kursen insgesamt drei Disziplinen behandelt. ImBereich Sicherheit erstreckt sich der Unterricht von Grundlagen bishin zu fortgeschrittenen Hacker-Techniken, aber auch die beidenBereiche Mobile Security und Forensik kommen nicht zu kurz. Darüberhinaus werden mit DEV544 und DEV531 zwei spezielle Kurse fürSoftwareentwickler angeboten. In Stockholm stehen die folgenden Kurseauf dem Programm:Security-Fachleute:SEC401: Security Essentials Bootcamp StyleSEC542: Web App Penetration Testing and Ethical HackingSEC617: Wireless Ethical Hacking, Penetration Testing and DefensesForensiker:FOR572: Advanced Network Forensics and AnalysisEntwickler:DEV531: Defending Mobile Applications Security EssentialsDEV544: Secure Coding in .NET: Developing Defensible ApplicationsDas SANS Institute verwandelt das Radisson Blu Waterfront Hotel inStockholm in der ersten Juni-Woche in ein Trainingscenter fürFachleute aus der IT-Sicherheitsbranche und bietet mit den sechsKursen in Schulklassen-ähnlicher Umgebung vor allem praxisbezogeneInhalte. Geleitet von erfahrenden und international anerkanntenTrainern unterstützt SANS die Teilnehmer in ihrer alltäglichen Arbeitmit Praxiswissen, dass sofort nach dem Unterricht angewendet werdenkann.Wer sein erlerntes Wissen bei einer Hacker-Challenge ähnlich"Capture the Flag"-Spielprinzip testen will, erhält am Donnerstag undFreitag von 18 bis 21 Uhr im "NetWars Tournament" die Gelegenheitdazu. Nähere Informationen auch zur Anmeldung finden Sie hier:https://www.sans.org/event/stockholm-2017/product/2755Mit dem Code "EarlyBird17" sparen Teilnehmer bei einer Anmeldungvor dem 12. April 2017 eine Summe von 250 EUR. Nähere Informationenzum Kursinhalt und zur Anmeldung erhalten Sie unterhttps://www.sans.org/event/stockholm-2017.Pressekontakt:Dr. Bastian Hallbauer-BeutlerKafka Kommunikation GmbH & Co. KG089 747470580bhallbauer@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: SANS Institut, übermittelt durch news aktuell