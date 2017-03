SANS Institute: Cybersicherheitskurse für Fortgeschrittene in Madrid

Madrid, Spanien (ots) - SANS Institute, die renommierteste undgrößte Schulungs- und Zertifizierungsorganisation weltweit rund umdas Thema Informationssicherheit, organisiert vom 29. Mai bis zum 03.Juni 2017 im Hotel Melia Castilla in Madrid vier Kurse in den zweiDisziplinen Cybersicherheit und Forensik. Die veranstaltetenTrainings unterstützen bei der Vorbereitung auf dieZertifizierungsprüfungen für die GIAC-Zertifikate GCIH, GMOB undGNFA.Folgende Kurse stehen in Madrid auf der Agenda:SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits and Incident HandlingSEC575: Mobile Device Security and Ethical HackingFOR508: Advanced Digital Forensics, Incident Response and ThreatHuntingFOR578: Cyber Threat IntelligenceMit Jess Garcia und Raul Siles sind auch zwei spanische Trainer inMadrid aktiv und können Fragen ihrer Studenten zusätzlich in derMuttersprache beantworten. Alle Schulungen finden in einerklassenähnlichen Umgebung statt und stehen unter der Leitung vonausgebildeten und hochkarätigen SANS-Trainern, die den Teilnehmernauch immer für eine kursexterne Diskussion zur Verfügung stehen.Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie unterhttps://www.sans.org/event/madrid-2017. Bei einer Buchung bis zum 12.April 2017 haben Sie die Möglichkeit 250EUR zu sparen.Pressekontakt:Dr. Bastian Hallbauer-BeutlerKafka Kommunikation GmbH & Co. KG089 747470580bhallbauer@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: SANS Institut, übermittelt durch news aktuell