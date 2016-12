SANS Cyber Security Training in Brüssel 2017

Brüssel, Belgien (ots) - Vom 16. Januar bis zum 21. Januar 2017veranstaltet das SANS Institute, eine renommierte und weltweit tätigeSchulungs- und Zertifizierungsorganisation, in BrüsselCybersicherheits-Trainings mit fünf Kursen. Auf der Agenda stehenKurse für Fortgeschrittene aus den Bereichen Security und Forensik.Bei den angebotenen Trainings handelt es sich um SEC503: IntrusionDetection In-Depth, SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits undIncident Handling, SEC542: Web App Penetration Testing und EthischesHacken, FOR508: Advanced Digital Forensics, Incident Response undThreat Hunting sowie FOR610: Reverse-Engineering Malware: MalwareAnalysis Tools and Techniques. Die Kurse bereiten auf dieGAIC-Zertifizierungen GCIA, GCIH, GWAPT, GCFA und GREM vor, die nachdem jeweiligen Kurs im Nachgang gegen eine Gebühr und nach einem Testerworben werden können.Das Training unterscheidet sich von den bisherigen SANSVeranstaltungen durch die hohe Spezialisierung der Kurse. SEC503sollte nur absolvieren, wer sich bereits mit dem Thema IntrusionDetection auseinandergesetzt hat, ähnlich verhält es sich mit demKurs SEC504. SEC542 ist dagegen für alle App-Entwickler interessant,die Sicherheitslücken in Apps herausfiltern wollen oder müssen. Diebeiden Forensik-Kurse wiederum sind ebenfalls für bereits erfahreneForensiker gedacht, die ihre bisherigen Kenntnisse entsprechendvertiefen wollen. Am Donnerstag und Freitag wird zusätzlich abendsvon 18 bis 21 Uhr das NetWars Tournament veranstaltet. Hinter derIdee dieses zusätzlichen Kurses verbirgt sich das Bild desIT-Sicherheitsexperten als Feuerwehrmann, der bei einemSicherheitsvorfall nicht nur theoretisch wissen muss, was zu tun ist,sondern es auch umsetzen muss. Deshalb versteht sich dieseVeranstaltung auch als Feuertaufe, denn die Teilnehmer müssenabwechselnd angreifen und verteidigen. Wer die meisten Punktegesammelt hat, gewinnt die Challenge, die auch auf Zeit geht. Mehrüber NetWars gibt es hier:https://www.sans.org/event/brussels-winter-2017/product/2755Weitere Informationen über die Veranstaltung in Brüssel erhaltenSie hier: https://www.sans.org/event/brussels-winter-2017.Pressekontakt:Bastian HallbauerKafka Kommunikation GmbH & Co. KG089 747470580bhallbauer@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: SANS Institut, übermittelt durch news aktuell