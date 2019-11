SALT präsentiert globale Redner für die im Dezember in Abu Dhabi stattfindende Konferenz

New York (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungskonferenz der Nahost-Konferenz wirdnamhafte Geschäftsführer und Politikern aus aller Welt vorstellenSALT, ein führendes globales Forum für Vordenker, wird eine vielfältige undrenommierte Gruppe von globalen Wirtschaftsführern, Investoren und politischenExperten zu seiner ersten jährlichen SALT-Konferenz in Abu Dhabizusammenbringen, die vom 9. bis 11. Dezember im Emirates Palace stattfindenwird.In Zusammenarbeit mit Abu Dhabi Global Market (ADGM), dem preisgekröntenInternationalen Finanzzentrum in Abu Dhabi, wird SALT Abu Dhabi Themenbehandeln, die von der Zukunft des globalen Geschäfts und neuenInvestitionsmöglichkeiten über Energie und Geopolitik bis hin zu Finanz- undVerbrauchertechnologie reichen.Namhafte Redner auf der SALT-Konferenz in Abu Dhabi:Seine Exzellenz Ahmed Ali Al Sayegh, Staatsminister der VereinigtenArabischen Emirate und Executive Chairman von ADGM,Seine Exzellenz Khaldoon Al Mubarak, Geschäftsführer und Group ChiefExecutive Officer der Mubadala Investment Company,Seine königliche Hoheit Prinz Turki Al Faisal, Vorsitzender des KingFaisal Center for Research and Islamic Studies,David Rubenstein, Mitbegründer und Co-Executive Chairman der CarlyleGroup,General John Kelly, USMC (im Ruhestand), ehemaliger Sekretär des U.S.Department of Homeland Security,Roslyn Zhang, Head of Hedge Funds for China Investment Corporation(CIC)Tim Draper, Gründer von Draper Associates,Mohamed El Erian, Chief Economic Advisor bei der Allianz,Dr. Richard Haass, Präsident des Council on Foreign Relations,Parag Khanna, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter vonFutureMap,Erik Kaas, Partner und Europa-Vorsitzender der Partners Group,Hon. Prof. Mthuli Ncube, Minister für Finanzen undWirtschaftsentwicklung Simbabwes,Ronald Wuijster, Chief Executive Officer bei APG Asset Management,Matteo Renzi, ehemaliger italienischer Premierminister,The Right Honorable Philip Hammond, britischer Finanzminister(2016-2019)und viele andere."Um die wichtigsten Probleme unserer Zeit zu lösen, brauchen wir konstruktiveinterkulturelle Gespräche mit den führenden Führungskräften aus Wirtschaft,Politik und Technik aus aller Welt", so SALT-Gründer Anthony Scaramucci. "AbuDhabi ist ein wichtiges Tor zur Welt und der perfekte Ort, um dynamischeDiskussionen zu führen, die dazu beitragen, globalen Frieden und Wohlstand zuschaffen."Abu Dhabi entwickelt sich mehr und mehr zu einem globalen Epizentrum fürFinanzen und Investitionen, daher wird die erste SALT-Konferenz den Gästen einenbeispiellosen Zugang und Einblick in die MENA-Region (Mittlerer Osten undNordafrika) bieten.Im Laufe seiner 10-jährigen Geschichte hat sich SALT von einer Konferenz, diesich auf alternative Investitionen konzentrierte, zu einem umfassenden globalenForum für Vordenker entwickelt, das Tausende von globalen Pionieren ausverschiedenen Branchen, Ideologien und Kulturen zusammenbringt.SALT Abu Dhabi wird rein auf Einladungsbasis veranstaltet und die Anmeldungenzur Teilnahme werden vom SALT-Team gründlich geprüft. Die Registrierung ist nunoffen und potenzielle Delegierte können auf www.salt.org eine Einladunganfordern.Informationen zu SALTSALT ist ein globales Forum für Vordenker, das die Zusammenarbeit an derSchnittstelle von Finanzen, Technologie und Geopolitik fördert. Auf jeder derinnovativen SALT-Konferenzen treffen sich Tausende der weltweit führendenInvestoren, Unternehmer und Experten für drei Tage zum Ideenaustausch, zumNetworking und zur Unterhaltung. Besuchen Sie www.salt.org, um mehr zu erfahrenoder folgen Sie SALT in den sozialen Medien über Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2649398-1&h=1854899403&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2649398-1%26h%3D4070309580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSALTConference%26a%3DTwitter&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2649398-1&h=3509947367&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2649398-1%26h%3D3391627526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSALTorg%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook), LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2649398-1&h=3955023833&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2649398-1%26h%3D2018562150%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fsalt-conference%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn)oder Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2649398-1&h=3223659397&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2649398-1%26h%3D2779087800%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fsalt%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).SALT ist mit SkyBridge Capital verbunden, einem führenden globalen Unternehmenfür alternative Investments.Informationen zum Abu Dhabi Global Market (ADGM)Der Abu Dhabi Global Market (ADGM), ein internationales Finanzzentrum (IFC) inder Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde am 21. Oktober 2015eröffnet. ADGM wurde durch einen VAE-Bundesbeschluss als breit angelegtesFinanzzentrum gegründet und stärkt die Position Abu Dhabis als globale Handels-und Wirtschaftsmetropole, die als strategisches Bindeglied zwischen denwachsenden Volkswirtschaften des Nahen Ostens, Afrikas und Südasiens und demRest der Welt dient.Die Strategie von ADGM basiert auf den Kernkompetenzen von Abu Dhabi in denBereichen Private Banking, Wealth Management, Asset Management, Derivate- undRohstoffhandel, Finanzinnovation, Nachhaltigkeit und mehr. Sie besteht aus dreiunabhängigen Behörden: ADGM Courts, die Regulierungsbehörde fürFinanzdienstleistungen und die Registrierungsbehörde, ADGM als IFC regelt diegesamte 114 Hektar (1,14 Quadratkilometer) große Fläche von Al Maryah Island,die eine ausgewiesene finanzielle Freizone ist.Sie ermöglicht es registrierten Finanz- und Nicht-Finanzinstituten, Unternehmenund Körperschaften, in einem internationalen Rechtsrahmen auf der Grundlage dessogenannten "Common Law" zu agieren, zu innovieren und erfolgreich zu sein. * Quelle: The Global Investor Middle East and North Africa (MENA) Awards