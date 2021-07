SALTYBRANDS GmbH wächst weiter: Social Media Agentur aus Hamburg sucht neue Mitarbeiter

Hamburg (ots) - Die SALTYBRANDS GmbH mit Sitz in Hamburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter in den Bereichen Fotografie, Strategieberatung, Online-Marketing und Social-Media-Management.Geschäftsführer im Vertrieb, David Aydin: "Mit Kunden aus der gesamten DACH-Region in einer Branche, die exponentiell wächst, ist auch unser Wachstum garantiert. Daher wollen wir unser Team erweitern, um der Nachfrage gerecht zu werden."Das Unternehmen SALTYBRANDS unterstützt alle kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie alle Experten und Dienstleister, die erklärungsbedürftige Produkte oder Dienstleistungen anbieten, im Bereich Onlinemarketing. Die Aufgabe der Social Media Agentur SALTYBRANDS ist es, mit ihren Kunden an deren Onlinepräsenz zu arbeiten, um regelmäßig qualifizierte Kundenanfragen zu generieren. Dabei arbeiten sie mit den verschiedensten Marketingkanälen: LinkedIn, Facebook, Instagram, Google oder auch Direktmarketing."Unsere Kunden sind nicht mehr in einer Verkaufssituation, sondern in einer Angebotssituation. Um diese Exklusivität für unsere Kunden beibehalten zu können brauchen wir kompetente Mitarbeiter, die unseren Kunden die gewohnte Qualität bieten." erklärt der Geschäftsführer im Marketing Julian Salz.Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.saltybrands.de/Pressekontakt:SALTYBRANDS GmbHNeuer Wall 5020354 Hamburghello@saltybrands.deOriginal-Content von: SALTYBRANDS GmbH, übermittelt durch news aktuell