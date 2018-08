SAI Globals Risk and Learning Business gibt Einberufung eines Kundenbeirats bekannt

Neuer Beirat unterstreicht das Engagement von SAI Global,integrierte Risikomanagementlösungen im Einklang mitKundenbedürfnissen voranzutreibenChicago (ots/PRNewswire) - SAI Global, ein führender Anbieter vonintegrierten Risikomanagement-Lösungen (Integrated Risk Management,IRM)(https://www.saiglobal.com/en-us/risk_categories/compliance_risk/),gab heute die Einberufung eines neuen Kundenbeirats bekannt. Damituntermauert das Unternehmen sein Engagement in Bezug auf dieZusammenarbeit mit seinen Kunden zur Förderung marktbestimmenderInnovationen.Der Beirat wird den Kunden von SAI Global ein Forum bieten, umstrategische Beiträge zu leisten und die Entwicklung von Lösungen undDienstleistungen, Expansionsfelder und Markttransformation mitEinblick in die Geschäftsstrategie und -ausrichtung des Unternehmenssowie Produkt- und Technologie-Roadmaps zu beeinflussen. AlsZusammenkunft hochrangiger Entscheidungsträger soll der BeiratMitgliedern zudem die Möglichkeit bieten, sich mit relevanten Themender Branche auseinanderzusetzen und einen wichtigen Austausch vonGedanken und Werten zu fördern.Die Einberufung eines Kundenbeirats folgt der langjährigen Praxisvon SAI Global, eine nahtlose Erweiterung des Risikomanagement-Teamsseiner Kunden zu werden und repräsentiert den Umfang der von SAIGlobal betreuten Kunden und Branchen. Der konstituierende Beiratsetzt sich zusammen aus:Automobil- Ford -- Raphael Richmond, Global Director of ComplianceBankwesen & Finanzen- Cadence Bank -- Laura Buckley, SVP, Director of Technology Risk &ComplianceBildung- UC Davis -- Jackson Muhirwe, Chief Information Security OfficerLebensmittelindustrie- General Mills -- Chris Collin, Ethics & Compliance- Tyson Foods -- Joe Lloyd, Vice President - Ethics & ComplianceGesundheitswesen- Billings Clinic -- Gerele Pendelton, Privacy Officer- Community Health Systems -- Kim Rizzo, Senior Director- Gerald Champion Regional Medical Center -- Becky Roberts,Compliance Officer- Medline Industries -- Ann Ford, Chief Ethics & Compliance Officer- Moffitt Cancer Center -- Donnetta Horseman, Chief ComplianceOfficerIndustrielle Maschinen und Anlagen- Kennametal Inc. -- Seth A. Rice, Assistant General Counsel andGlobal Director of Ethics & ComplianceFertigung- O-I -- Jack Radke, Chief Ethics & Compliance OfficerVersorgungswirtschaft- KCP (a Honeywell Company) -- Shawn Geib, Security Manager"Wir befinden uns auf einer Reise mit unseren Kunden und dieseGruppe handverlesener Entscheidungsträger wird unsere Roadmapmitgestalten und die Richtung unseres Ansatzes beeinflussen, wenn wirunsere IRM-Lösungen weiterentwickeln", sagte Peter Granat, CEO vonSAI Global. "Die Mitglieder des Beirats werden zudem den Vorteilhaben, ein Netzwerk aus Vordenkern und Einsichnehmern zu bilden, dasdazu beitragen wird, die Dringlichkeit und Bedeutung eines stärkerintegrierten Ansatzes für das Risikomanagement deutlich zu machen.Die Mitglieder des Beirats treffen sich zweimal im Jahr persönlichund haben zunächst eine zweijährige Amtszeit. Sie erhaltenfrühzeitige Einblicke in die strategischen Entscheidungen,Herausforderungen und Chancen von SAI Global, die ihnen und ihrenOrganisationen bei ihren eigenen integriertenRisikomanagement-Erfahrungen helfen werden.Informationen zu SAI GlobalSAI Global hilft Unternehmen, Risiken proaktiv zu managen, umVertrauen zu schaffen und Business Excellence, Wachstum undNachhaltigkeit zu erreichen. Unsere integriertenRisikomanagement-Lösungen sind eine Kombination aus führendenFähigkeiten, Dienst- und Beratungsleistungen, die über den gesamtenRisikolebenszyklus hinweg Anwendung finden und es Unternehmenermöglichen, sich auf andere Bereiche zu konzentrieren. Diese Toolsund dieses Wissen ermöglichen Kunden gemeinsam, eine ganzheitliche,integrierte Risikobetrachtung zu entwickeln. Fordern Sie einekostenlose Demo an(https://www.saiglobal.com/en-us/risk/compliance_risk_software/), umunsere Tools aktiv kennenzulernen.Mit Standorten in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika, Nord- undSüdamerika, Asien und dem Pazifik haben wir eine weltweite Präsenz.Weitere Informationen finden Sie unter www.saiglobal.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/642410/SAI_Global_logo.jpgPressekontakt:Jacqueline FlemingGlobal Head of Brand Strategy & Corporate CommunicationsSAI Global+1-609-955-5120E: Jacqueline.Fleming@saiglobal.comOriginal-Content von: SAI Global, übermittelt durch news aktuell