SAI Global und ERM schließen sich für strategische Partnerschaft zusammen, um Innovationen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit voranzutreiben

Führender Anbieter von UGS-Softwarelösungen schließt sich mitweltweit tätigem UGS-Berater zusammen, um ein Ökosystem anUGS-Innnovationen und Best Practices bereitzustellen

SAI Global, ein führender Anbieter vonintegrierten Risikomanagement-Lösungen, und Environmental ResourcesManagement (ERM), der weltweit führende Anbieter vonBeratungsdienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit undSicherheit (UGS), gaben heute eine strategische Partnerschaft für dierasche Implementierung von erstklassiger Technologie für denUGS-Markt bekannt.Durch führende Risikosoftware, einschließlich eines umfassendenUGS-Risikoangebots, sowie das tiefgreifende Domänenwissen von ERM unddie Best Practices im Bereich der Softwareimplementierung werden imRahmen der neuen Partnerschaft Technologie und Fachwissenbereitgestellt sowie innovative an die Kunden gelieferteBest-Practices-IGS-Lösungen verbessert."Unsere Kunden vertrauen uns die Leitung ihrer UGS-Transformationan und unsere Zusammenarbeit mit ERM wird seinen Teil zu unsererMission beitragen, um echte Innovation mit Best Practices zuentwickeln", sagt Peter Granat, CEO von SAI Global. "Mit dieserVereinbarung werden unsere Kunden von echtem Fachwissen profitierenkönnen. Dadurch wird Mehrwert generiert sowie ein Ökosystem anInnovation aufgebaut, einschließlich Marktbildung, Kundenerfahrungund Best Practices, damit sie zuversichtlich nach vorne gehen undbessere UGS-Ergebnisse generieren können.""Wir arbeiten seit über 40 Jahren mit Kunden auf der ganzen Weltin einem breiten Spektrum an Industriesektoren und helfen ihnendabei, die Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit undSicherheit sowie Risiko- und soziale Auswirkungen zu verstehen unddamit umzugehen", sagt Shawn Doherty, Global Head of Digital Business& Transformation bei ERM. "Durch den Austausch von Fachwissen und derNutzung unserer fundierten Branchenerfahrung, die wir im Rahmen derZusammenarbeit mit unseren Partnern gesammelt haben, haben wir vielenKunden dabei geholfen, ihre UGS-Vorgänge zu verbessern. Wir freuenuns, SAI Global in das Ökosystem der Vertrauenspartner aufzunehmen,mit denen wir zusammengearbeitet haben, um unsere Kunden auf ihrerdigitalen UGS-Reise besser begleiten zu können.""Zusammenarbeit und strategische Partnerschaften im UGS-Marktübernehmen eine entscheidende Rolle, wenn es um eine bessereBegleitung der Kunden geht, indem Talent, Fachwissen und Technologiekombiniert werden", sagt David Metcalfe, CEO von Verdantix, eineunabhängige Analystenfirma. "Eine Vertiefung der Beziehungen zwischenOrganisationen wie ERM und SAI Global fördert die Zusammenarbeit undInnovation. Zudem können sie Dienstleistungen und Lösungen anbieten,die ihren Kunden dabei helfen, regulatorische und finanzielle Risikeneffektiv zu identifizieren, die Compliance zu fördern und dieEffizienz zu optimieren."Informationen zu SAI GlobalWir bei SAI Global machen intelligentes Risiko möglich, indem wirOrganisationen proaktiv beim Risikomanagement zur Seite stehen, umBusiness Excellence, Wachstum sowie Nachhaltigkeit zu erreichen undletztlich Vertrauen zu schaffen. Unsere integriertenRisikomanagement-Lösungen sind eine Kombination aus erstklassigenTechnologieplattformen sowie Dienst- und Beratungsleistungen, dieüber die gesamte Lebensdauer hinweg effizient betrieben werden,sodass Unternehmen sich auf Möglichkeiten konzentrieren können, dieUngewissheit bergen. Diese Tools und dieses Wissen ermöglichen Kundengemeinsam, ein ganzheitliches, integriertes Bild von Risiko zuerlangen.Wir sind weltweit vertreten mit Standorten in ganz Europa, Nahost,Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und im Pazifikraum. MehrInformationen erhalten Sie unter www.saiglobal.com.Informationen zu ERMERM ist das weltweit führende Beratungsunternehmen in denBereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit mit über4.500 Beratern, die in verschiedenen Industriebereichen in über 140Ländern tätig sind. Im Spezialbereich ERM Information Solutionsarbeitet das branchenweit erfahrenste Team in den BereichenUGS-Information und Nachhaltigkeit, wie dies jedes Jahr vonaußenstehenden Analysten bestätigt wird. Wir stellen unseren Kundenumfassende Informationslösungen zur Verfügung, die von derStrategieentwicklung und Lösungsauswahl sowie -konzepten überImplementierungsdienstleistungen bis zum langfristigenNachhaltigkeitssupport reichen. Seit über 20 Jahren hilft ERM denKunden, ihre UGS-Informationsbedürfnisse in sämtlichen UGS-,Nachhaltigkeits- und funktionalen Bereichen zu erfüllen. ERM verhilftseinen Kunden zu mehr Wertschöpfung, weil das Unternehmen über einebreite Erfahrung in den Bereichen Domain, Geschäftsprozesse undtechnische Lösungen verfügt. Dies hilft dabei, sicherzustellen, dassdie Kunden sicherer und nachhaltiger wirtschaften sowie gleichzeitigihre Leistung verbessern und Risiken reduzieren.Mehr Informationen erhalten Sie unter www.erm.com.