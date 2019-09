Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

SAI Global zum fünften Mal für seine Lösung ResilienceONEausgezeichnetChicago (ots/PRNewswire) - SAI Global, Anbieter der weltweitführenden Risikomanagement-Plattform SAI360, gab heute bekannt, dassseine Risikomanagement-Lösung ResilienceONE® für betrieblicheKontinuität(http://www.saiglobal.com/en-us/risk/business_continuity_management/)von Gartner, dem IT- und Beratungsunternehmen, zum fünften Mal inFolge im "Leaders"-Quadrant eingeordnet worden ist.Der Bericht zum Magic Quadrant für Business Continuity ManagementPlanning Solutions[1] 2019 (Lösungen zur betrieblichenKontinuitätsmanagementplanung) ernennt SAI Global auf Grundlage derGartner-Bewertung im Hinblick auf die Fähigkeit, seine Visionumzusetzen und zu erreichen, zum "Leader"."Wir sind davon überzeugt, dass die Auszeichnung durch Gartner einweitere Beleg für unseren Einsatz ist, Kunden dabei zu unterstützen,widerstandsfähig zu bleiben und nach einem betrieblichen Ausfallschnell und effektiv wieder auf die Beine zu kommen", sagte PeterGranat, Chief Executive Officer von SAI Global. "Wir glauben, dassdiese Anerkennung ein Beweis dafür ist, dass wir einvertrauenswürdiger Partner sind, mit dem unsere Kunden im Lauf derZeit immer verlässlicher kalkulierbare Risiken eingehen können.""Was bei ResilienceONE besonders beeindruckend ist, lässt sich miteinem Wort sagen: es ist visionär", sagte Michael Lazcano, Leiter derGlobal Business Continuity Services Corporate bei Gap Inc. und schonlange Kunde des Unternehmens. "Seinen Ruf hat sich das Produkt durchseine in ethischer Sicht führende Stellung, seine innovative Kraftund seine Kundenbetreuung erworben. Die Analysen zu Auswirkungen undWiederherstellung, die einfach gehaltenen Dashboards undautomatisierten Aufgaben machen es mir möglich, mich in denkritischsten Situationen auf mein eigenes Können zu konzentrieren."Da die Geschäftswelt komplizierter, globaler und digitalergeworden ist, ist auch der Bedarf an Instrumenten und Programmen füreine stabile Aufrechterhaltung des Betriebs gestiegen, mit denen manaufkommende Bedrohungen, die niemals zuvor so groß waren, bekämpfenkann. In den vergangenen 18 Monaten hat SAI Global seine Kapazitätenerweitert, um das BCM und Programme zum integrierten Risikomanagement(Integrated Risk Management, IRM) miteinander zu verbinden, es hatfür mehr Kontinuität beim Händlernetz gesorgt, um den Schutz auchüber Sicherheitsschranken hinweg auszudehnen, und es hat die Erhebungvon Risikoinformationen aufgenommen, um Unternehmen beim Umgang mitRisiken zu helfen und Lücken in BCM-Programmen sichtbar zu machen,damit man sich auf einen widerstandsfähigen Betrieb konzentrierenkann.Anton Lissone, Chief Technology Officer bei SAI Global, sagtedazu: "ResilienceONE von SAI Global ist schon seit einiger Zeit'Leader' in der BCMP-Kategorie und wir sind stolz, dass wir dieseAuszeichnung von Gartner erneut erhalten haben. Wir denken, dass dieAnerkennung unsere Fähigkeit widerspiegelt, die in ihrer Kategoriebesten Lösungen anzubieten, und dass sie ein Beleg dafür ist, dasswir mit unseren Produkten und Investitionen in Innovationen auf demrichtigen Weg sind. Wir glauben, dass wir uns mit der Einbindung vonResilienceONE in unsere SAI360-Plattformstrategie für integriertesRisikomanagement von anderen abheben."ResilienceONE, das in die Lösung von SAI Global aufgenommen wurde,nachdem das Unternehmen im Juli 2018 Strategic BCP übernommen hatte (http://www.saiglobal.com/hub/sai-global-newsroom/strategic-bcp-acquisition-sai-global-extends-irm-leadership-position), hat seit seinerMarkteinführung für die Kunden Schritt für Schritt mehrBedienerfreundlichkeit, eine größeren Anpassungsfähigkeit und einebessere Verwaltung gebracht. Das Komplettsystem für einRisikomanagement zur Aufrechterhaltung des Betriebs bietet Kunden imNotfall und bei Betriebsunterbrechungen einen schnellen, für wichtigeEntscheidungen nötigen und strategischen Überblick.Ein kostenloses Exemplar des Berichts finden Sie hier (http://m.sai360.saiglobal.com/REL1909-Gartner-BCM-MQ-2019_REL1909-Gartner-BCM-MQ-2019-Social.html).[1] Gartner, "Magic Quadrant for Business Continuity ManagementProgram Solutions, Worldwide", Gartner, David Gregory, Roberta Witty,12. September 2019. *SAI Global wird in früheren Berichten als"Strategic BCP" aufgeführt.Gartner HaftungsausschlussGartner spricht keine Empfehlung für die in seinenMarktforschungspublikationen genannten Anbieter, Produkte oderServices aus. Gartner empfiehlt Anwendern nicht, nur solche Anbieterauszuwählen, die die höchsten Einstufungen erhalten haben. 