SAI Global beginnt Geschäftsjahr mit starker Dynamik im Bereich Risk and Learning und kurbelt die Softwareinnovation im ganzen Unternehmen an

Das Unternehmen bestätigt seine führende Marktposition im BereichIntegrated Risk Management (IRM) durch die Erweiterung desPartnerökosystems, der Softwarelösungen und der globalen Präsenz imersten QuartalChicago (ots/PRNewswire) - SAI Global, ein führender Anbieter vonIRM-Software (Integrated Risk Management), hat heute auf die globaleDynamik seines Risk and Learning Business im ersten Quartal desJahres hingewiesen, angekurbelt durch die Einführung der innovativenIRM-Software SAI360, die Übernahme von Strategic BCP und diegeografische Erweiterung. Das Unternehmen hat für sein Engagement imBereich der Kunden weitere Marktvalidierung erzielt, indem es diesenhilft, die Kontrolle über die volatile und schnelllebigeRisikolandschaft zu erlangen.Da die Bereiche Risiko und Compliance für den Schutz derUnternehmensstabilität und der Markenreputation unter der Last,Prüfung und Beschleunigung aufkommender Gefahren unerlässlich werden,ist eine neue Handlungsmentalität erforderlich. SAI Global liefertseine Vision für diese umfassende Risikowahrnehmung über alle Ebenendes Unternehmens hinweg, indem es strategische Investitionen in dieSoftwareentwicklung und Dienstleistungen im Rahmen seines Risk andLearning Business tätigt."Unsere Performance im 1Q zeigt die Bedeutung unsererstrategischen Roadmap in der heutigen neuen Risikorealität sowieunsere schnellen Lieferprozesse, die hinter den Kulissen bestehen",meint Peter Granat, CEO von SAI Global. "Mit SAI360 sind wirweiterhin an der Spitze der weltweiten Softwareinnovation. Kombiniertmit der Anerkennung durch den führenden Branchenanalysten Gartnersowie unserem Engagement für die Erweiterung unseres IRM-Angebotsdurch strategische Übernahmen, treffen wir die richtigen Entscheideim richtigen Moment, um unseren Kunden dabei zu helfen, durch dieseneue Risikolandschaft zu navigieren."Höhepunkte im 1Q sind u.a.:- Softwareinnovation: SAI Global dominierte den IRM-Markt durch dieLancierung von SAI360 im September (https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_global_introduces_the_world_s_most_comprehensive__approach_to_integrated_risk_management/),einer Reihe von Softwarelösungen, die es Organisationen ermöglicht,zuversichtlich voranzugehen, um mit der Ausbreitung undgemeinschaftlichen Natur aufkommender zerstörerischer Bedrohungenund steigender regulatorischer Anforderungen fertig zu werden.- Kundendynamik: SAI Global hat seine Präsenz in Europa, im NahenOsten und in Afrika (EMEA) durch das erhebliche Wachstum desbranchenübergreifenden eLearning-Angebots im Bereich GDPR (https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_global_enables_ethics_anywhere_across_compliance_learning_programs/)erweitert, was sich als voller Erfolg erwiesen hat, da die Kundenversuchen, die Herausforderungen im Hinblick auf die neueDatenschutz-Grundverordnung zu meistern. Um sich auf die steigendeNachfrage in der ganzen Region vorzubereiten, hat das UnternehmenAnfang Jahr Berater im Bereich strategisches Risiko in Dubai undden Niederlanden angestellt.- Übernahmen: Durch die neuste Übernahme von Gartner MQ Leader forBusiness Continuity Management (BCM), Strategic BCP ResilienceONE (https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_global_further_extends_integrated_risk_management_leadership_position__with_the_acquisition_of_strategic_bcp_resilienceone/),durch SAI Global können die Kunden von einer raschen, wesentlichenEntscheidungsfindung sowie strategischen Einblicken während Krisenund Betriebsunterbrechungen profitieren.- Anerkennung im Markt: SAI Global wurde im Rahmen der Einführung des"Magic Quadrant for Integrated Risk Management"1 im Juli vonGartner, Inc. Als Visionär bezeichnet (https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_global_recognized_as_a__visionary__in_2018_gartner_magic_quadrant_for_integrated_risk_management/). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine Führung imBereich Strategie und seine robuste Ressourcen-Roadmap angesichtsseiner nahezu vollständigen Position auf der Visionsachse bestätigtist.- Kundenengagement: Das Unternehmen hat die Eröffnungssitzung desneuen North America Customer Advisory Board (https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_global_s_risk_and_learning_business_announces_customer_advisory_board/) abgehalten,um ein Forum für Risikokunden bereitzustellen, in dessen Rahmenstrategische Inputs bereitgestellt sowie die Entwicklung vonLösungen und Dienstleistungen des Unternehmens beeinflusst werdensollen. Durch die kommenden Sitzungen in den Regionen EMEA und APACunterstreicht das Board das Engagement von SAI Global, den BereichIRM-Software gemäß den Kundenbedürfnissen auszubauen.- Geografische Erweiterung: SAI Global hat seine Präsenz inNordamerika durch die Eröffnung einer neuen weltweitenFirmenzentrale in Chicago sowie einer neuen Niederlassung inWatertown, Boston, erweitert. Das Unternehmen stärkt ebenfallsseine Präsenz in der Asien-Pazifik-Region durch die Eröffnung einerneuen Niederlassung in Singapur (https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_global_expands_asia_presence_with_new_singapore_office_to_help_regional_companies_manage_rising_regulatory_demands/).- Ermöglichung und Erweiterung eines Partnerökosystems: DasUnternehmen hat zwei strategische Partnerschaften bekannt gegeben,durch die das führende Lösungsangebot in den Bereichen Umwelt,Gesundheit und Sicherheit (EHS) weiter ausgebaut werden kann. Essind dies die globalen EHS-Berater Environmental ResourcesManagement (https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_global_and_erm_forge_global_strategic_partnership_to_advance_environmental__health_and_safety_innovation/) und TapInto Safety (https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/media_alert__sai_global_and_tap_into_safety_join_forces_to_tackle_hazard_identification_and_mental_health/), bei denen essich um Experten in den Bereichen psychische Gesundheit undSicherheitsbeurteilung aus der APAC-Region handelt.Auch in anderen Bereichen des kommerziellen Portfolios von SAIGlobal wurde eine Dynamik hervorgehoben. In den Bereichen Standardsund Gesetzgebung des Unternehmens wurden eine neue Benutzererfahrungfür die i2i-Plattform für Informationsmanagement, globale Lösungenfür die MedTech-Branche sowie eine Überarbeitung des Command Centerim InfoStore des Unternehmens bekannt gegeben. DasVersicherungsgeschäft von SAI Global wird weltweit weiterhin fürseine Audit-Innovation und Lebensmittelsicherheit anerkannt, wobeiFortschritte in der Audit-Qualität und den entscheidenden globalenInvestitionen erzielt wurden, weil das Unternehmen regionale Betriebeanpasst, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.1Gartner, Magic Quadrant for Integrated Risk Management, 2018John A. Wheeler, Jie Zhang, Earl Perkins, 16. Juli 2018.HaftungsausschlussGartner empfiehlt keine der Lösungsanbieter, Produkte oderDienstleistungen, die in den Forschungspublikationen abgebildet sind,und rät Endanwendern nicht, ausschließlich Lösungsanbieter mit demhöchsten Rating oder einer anderen Einstufung zu wählen. DieForschungspublikationen von Gartner umfassen die Meinungen derForschungsorganisationen von Gartner und sollten nicht alsTatsachenaussage herangezogen werden. 