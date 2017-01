SAF Holland: Wachstumsaktie ist günstig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

SAF Holland (WKN: A0MU70) ging 2005 aus dem Zusammenschluss der traditionsreichen SAF-Gruppe aus Bessenbach mit dem US-amerikanischen Holland-Konzern hervor. Mit der Fusion entstand einer der weltgrößten Zulieferer für die Truck- und Trailer-Industrie mit Produktionsstätten auf fünf Kontinenten.

Schwieriges Geschäfsjahr – günstige Bewertung

Das Marktumfeld im Jahr 2016 gestaltet sich für die Nutzfahrzeughersteller schwierig. Das bekommt auch SAF Holland zu spüren. Der Umsatz ging in den ersten neuen Monaten um 3,4% auf 789 Millionen Euro zurück und der Gewinn verringerte sich um 13,8% auf 36 Millionen Euro. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um eine Momentaufnahme. Denn langfristig ist SAF Holland in einem riesigen Wachstumsmarkt tätig. Seit 2012 stieg der Gewinn um 91% p.a. Die Aktie ist mit einem KGV von 12,9 und einem KUV von 0,6 sehr günstig bewertet.

Megatrend Transport

Bis zum Jahr 2040 wird sich die Weltbevölkerung um ein Drittel erhöhen. Besonders in Asien, im Mittleren Osten und in Südamerika wird die MitSAF Holland: Wachstumsaktie ist günstig bewertet telschicht anwachsen. Und diese Menschen möchten Güter konsumieren, wovon ein großer Teil mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Straße von LKW‘s transportiert wird. SAF Holland nimmt in allen Tätigkeitsfeldern eine marktführende Stellung ein und wird entsprechend proftieren.

Zukauf in Brasilien stärkt Marktzugang

Mit dem Zukauf von KLL gewinnt SAF Holland einen wichtigen Zugang zum brasilianischen Markt. Diesem wird nach der Wirtschafskrise jetzt ein hohes Potenzial zugetraut. Die Momentum-Kriterien sind erfüllt und die Bewertung ist trotz des Kursanstiegs der letzten Monate noch immer günstig.

