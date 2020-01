SAF-Holland Aktie: Wechsel angekündigt!

Am Dienstag meldete sich die SAF-HOLLAND Group (kurz „SAF-Holland“) mit einer Meldung im Hinblick auf die Zusammensetzung des Management Boards. Ich weise darauf hin, dass ich bei SAF-Holland investiert bin. Und zwar will der CFO (Chief Financial Officer) demnach seinen Dienstvertrag „spätesten“ zum 31.12.2020 beenden. Er möchte sich „einer neuen beruflichen Aufgabe stellen“, wie es dazu heißt. Den Angaben zufolge ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung