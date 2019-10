SAF-Holland Aktie: Der Stand der Dinge!

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei SAF Holland einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit:

Der Stand! SAF HOLLAND, ein LKW/Trailer-Zulieferer, hat in diesem Jahr unter der mauen Situation am Automobilmarkt leiden müssen. Auf 12-Monats-Sicht hat die Aktie sogar rund 48% an Kurswert verloren. Nach der Gewinnwarnung im September ging es abwärts und der noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!