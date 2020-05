SAF-Holland Aktie: Neue CFO!

Bei SAF-HOLLAND SE (kurz „SAF-Holland“) wird es eine neue CFO („Chief Financial Officer“) geben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ich weise darauf hin, dass ich bei SAF-Holland investiert bin. Neue CFO wird demnach ab dem 1. September 2020 Inka Koljonen. Sie werde dann folgende Bereiche verantworten, Zitat: „Finanzen, Rechnungswesen und Controlling, IT, Recht und Compliance, Internal Audit sowie Investor Relations ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



