SAF Holland Aktie: Damit hat niemand gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

Es fiel am Montag schwer, an der Börse überhaupt irgendeinen Gewinner zu finden. Dass gerade das die Aktie von SAP Holland zu diesen zählen würde, damit hatte im Vorfeld wohl so gut wie niemand gerechnet. Das Papier befindet sich schon seit Längerem in einem heftigen Abwärtstrend, konnte am Montag aber trotz enorm schlechter Stimmung an den Märkten um gut 1,5 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung