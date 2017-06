SAF-HOLLAND trotzt dem Trend!

Liebe Leser,

obwohl sich die Nutzfahrzeugmärkte weitgehend rückläufig zeigten, konnte SAF-HOLLAND 2016 den Umsatz nahezu konstant halten. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Produktlinie AerWay, die 2015 noch rund 6,8 Mio € zum Umsatz beigetragen hatte, zum Jahresende 2015 veräußert worden war. Der zugekaufte Federungsspezialist KLL trug ab dem 4. Quartal zum Umsatz bei.

2017 strebt SAF-HOLLAND einen Umsatz zwischen 1,06 und 1,09 Mrd € an

Die stabile Entwicklung der Region EMEA glich die Schwäche der Truck- und Trailermärkte in Nordamerika und Brasilien weitgehend aus. Trotz des leicht rückläufigen Umsatzes und einmaliger Kosten für das zurückgezogene Übernahmeangebot für den Bremsenhersteller Haldex sowie die mehrheitliche Übernahme von KLL lag das operative Ergebnis mit 76,3 Mio € nahezu auf Vorjahresniveau. SAF-HOLLAND verzeichnete im 1. Quartal 2017 trotz eines in Nordamerika anspruchsvollen Marktumfelds eine dynamische Entwicklung. Die Umsätze stiegen um 10,5% auf 287,3 Mio €. Dabei erzielte das Unternehmen in allen Regionen wachsende Umsätze.

Nach den deutlichen Rückgängen im Vorjahr gelang der Region Amerika erstmals wieder ein Umsatzanstieg um 8,2% und schnitt damit besser als die rückläufigen Trailer- und Truckmärkte der Region ab. 2017 strebt SAF-HOLLAND einen Umsatz zwischen 1,06 und 1,09 Mrd € an. Die zahlreichen Produktneuheiten und die Umsetzung der Wachstumsstrategie 2020 bilden hierfür die Grundlage. Mit der Strategie soll das Produktportfolio ergänzt und das Wachstum in den Regionen außerhalb der Kernmärkte forciert werden.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.