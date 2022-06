SAF-HOLLAND SE-Aktie: Große Veränderungen!

Schauen Sie rein SAF-HOLLAND SE bietet den Aktionären der schwedischen Haldex AB ("Haldex") an, alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Haldex für 66 SEK (entspricht 6,30 EUR* zum Wechselkurs vom 7. Juni 2022) je Aktie in bar zu erwerben, was einem Gesamtwert des Angebots von rund 3,209 Mrd. SEK (307 Mio. EUR) für die Aktien von Haldex entspricht. Dies ist… Hier weiterlesen