S4-advanced DDMRP for SAP S/4HANA: Version 2.0 verfügbar / Camelot ITLab bestätigt seine digitale Vorreiterrolle bei der Umsetzung der Demand-Driven-MRP-Planungsphilosophie in SAP-Software

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Mannheim (ots) - Anlässlich des firmeneigenen SCM Forums 2017veröffentlichte Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab)die Version 2.0 seiner Supply-Chain-Planungslösung S4-advancedDemand-Driven MRP for SAP S/4HANA (S4aDDMRP for SAP S/4HANA).S4aDDMRP for SAP S/4HANA ermöglicht die S4-erweiternde undvollumfängliche Umsetzung des neuen Supply-Chain-Planungsstandards"Demand-Driven MRP" in SAP S/4HANA 1709. Als Teil der Demand-DrivenLEAN Planning Suite von Camelot basiert die Lösung auf dem AdvancedPlanning Framework von S/4HANA (daher "S4advanced" DDMRP for SAPS/4HANA) und lässt sich nahtlos mit den bestehenden Camelot-Lösungenfür eine nivellierte Produktionsplanung S4-advanced Demand-DrivenRhythm Wheel Planning for SAP S/4HANA integrieren. Für Camelot istdas neue Release die konsequente Fortsetzung der Strategie,Demand-Driven Supply-Chain-Planungskonzepte in SAP-Softwareumzusetzen.Steffen Joswig, Managing Partner bei Camelot ITLab, kommentiert:"Der pragmatische Ansatz des Demand-Driven Material RequirementsPlanning entwickelt sich bei unseren Kunden immer mehr zum neuenSupply-Chain-Planungsstandard. Camelot hat diese Entwicklungantizipiert und bereits vor drei Jahren begonnen, die revolutionärenAnsätze in SAP-Software umsetzbar zu machen. Was 2015 mit SAP SCMbegann, fand 2017 seine Fortsetzung mit SAP IBP und SAP S/4HANA."Mensch-zentrierte PlanungsunterstützungS4aDDMRP for SAP S/4HANA umfasst alle fünf notwendigen Elementedes Demand-Driven MRP-Konzepts und ist Teil der Demand-Driven LEANPlanning Suite von Camelot. S4aDDMRP wurde als eine pragmatischeMensch-zentrierte Planungsunterstützung entwickelt, was auch dieexponentielle Verbreitung des DDMRP-Konzepts begründet. Von der nunvorliegenden S/4HANA-basierten Camelot-Lösung profitieren vor allemIndustrieunternehmen aus der Prozessfertigung, für die neben einerkonsequenten Pull-orientierten Materialbedarfsplanung auch einegeglättete, Flow-basierte Produktionsablaufplanung relevant ist. DennS4aDDMRP for SAP S/4HANA lässt sich nahtlos mit der Camelot-Lösungfür eine synchronisierte Produktionsplanung - S4advancedDemand-Driven Rhythm Wheel Planning - integrieren, die ebenfalls aufdem Advanced Planning Framework (PP/DS) von SAP S/4HANA basiert.Agilität durch StabilitätDie Demand-Driven LEAN Planning Suite von Camelot ist weltweit dieeinzige SAP-basierte Software-Suite für das Demand-Driven SupplyChain Management, die sowohl von SAP als auch dem US-amerikanischenDemand Driven Institute (DDI), der globalen Autorität für die"Demand-Driven"-Methodik, zertifiziert wurde. Sie kombiniert diekonsequente Kunden-Pull-orientierte Materialbedarfs- undNachschubplanung mit einer geglätteten Produkt-Flow-basiertenProduktionsplanung. Nach dem Prinzip "Agilität durch Stabilität"können Kunden so effektiver auf die zunehmende Variabilität undKomplexität in der Supply-Chain- und Produktionsplanung reagieren.Die Camelot Gruppe zählt zu den weltweit führendenBeratungsunternehmen für das Demand-Driven Supply Chain Management(DDSCM) und gilt als Pionier und digitaler Vorreiter für dieUmsetzung dieser revolutionären Konzepte in SAP-Software. DasUnternehmen bietet praxiserprobte"Demand-Driven"-Erweiterungslösungen für alle relevantenSAP-Plattformen an: SAP S/4HANA, SAP IBP und SAP SCM. Als globalerPartner des Demand Driven Institute (DDI) steht Camelot für einweltweit einzigartiges, ganzheitliches Service-Portfolio für DDSCMvon der Strategieentwicklung bis zur systemseitigen Umsetzung inSAP-Software. Camelot ist das einzige Beratungsunternehmen, dassowohl DDI- also auch SAP-Partner ist.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.Pressekontakt:Christian SpeckHead of Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTel.: +49 (0)621 86298-164E-Mail: cspe@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell