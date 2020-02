S2 GmbH baut Waldorfkindergarten: Ökologische Holzbauweise sorgt für gesundes Wohnklima für Kinder

Birkenau (ots) - Gesundes Wohnen durch eine ökologische Holzbauweise spielt fürimmer mehr Menschen eine große Rolle. Tatsächlich verbringen Menschen rund 90Prozent ihres Lebens in geschlossenen Räumen - einen Großteil davon allerdingsnicht im eigenen Zuhause, sondern am Arbeitsplatz, in der Schule oder imKindergarten. In Anbetracht dieser Tatsache möchten Eltern für den eigenenNachwuchs nur das Beste. Dies gilt auch für die Wahl der Betreuungseinrichtung,die im Idealfall auch der Gesundheit der Kinder förderlich ist. Dies gelingtdurch den Einsatz umweltschonender Baumaterialien und unter Berücksichtigungbaubiologischer Maßnahmen.Dieser Herausforderung hat sich die S2 GmbH gestellt und die Planung sowie dieProjektbegleitung eines Waldorfkindergartens im rheinland-pfälzischenFrankenthal übernommen. Das Richtfest fand im Herbst 2019 statt. Der Einzug derersten Kindergruppen ist für Mai dieses Jahres geplant.Waldorf-Gedanke stand beim Bau im FokusBei der Planung des Kindergartens galt es, nicht nur ökologische Maßnahmenumzusetzen. Im Entwurf sollte sich auch der Waldorf-Gedanke wiederspiegeln. Einegroße Schwierigkeit bestand darin, gesetzliche Anforderungen zu Brandschutz undBarrierefreiheit in Einklang mit der Natur und der Waldorf-Pädagogik zu bringen.Bei der Waldorf-Lehre handelt es sich um ein pädagogisches Konzept, bei dem imDenken, Fühlen und Wollen der Kinder auch die Grundsätze der Freiheit derKultur, der Gleichheit in der politischen Gemeinschaft und der Brüderlichkeit imwirtschaftlichen Leben berücksichtigt werden sollen. Seele, Geist und Leibsollen im Einklang leben. Besonders letzteres war beim Bau des neuenKindergartens entscheidend: Denn in erster Linie sollten sich die Kinder inihren neuen Räumlichkeiten wohlfühlen. Doch gleichzeitig sollte durch dieVerwendung natürlicher Baustoffe auch für ein gesundes Wohnklima gesorgt werden.Dazu wurde auf die ökologische Holzbauweise gesetzt, denn Holz gilt im Gegensatzzu vielen anderen Materialien als besonders umweltfreundlicher undallergikergeeigneter Naturbaustoff. Zudem spart der konsequente Einsatz von Holzklimaschädliches CO2 ein und trägt zu einer effizienten Nutzung der Ressourcenbei. Aufgrund ihrer Isoliereigenschaften benötigen Holzhäuser zudem wenigerHeizenergie und wirken sich durch ihre feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaftenpositiv auf das Raumklima aus.Gesundheit und Wohlbefinden der Kinder fördernBeim Bau des neuen Kindergartens in Frankenthal hat die S2 GmbH auch ihrebaubiologische Expertise einfließen lassen, um die Wohngesundheit der Kinder zufördern. Bei der Baubiologie werden die Wechselwirkungen zwischen dem gebautenUmfeld und dem Menschen berücksichtigt. Mit Hilfe von Gebäude- undGrundstücksanalysen wird der Bau auf Wohngifte, Schadstoffe, elektromagnetischeWellen, Elektrosmog, Lärmbelastung und Luftionisation untersucht undStörfaktoren beseitigt. Zu einem baubiologisch-optimal gestalteten Wohnumfeldgehören zum einen natürliche Licht- und Beleuchtungsverhältnisse, die eineharmonische und kreative Atmosphäre schaffen. Durch eine kontrollierte Lüftungmit Wärmerückgewinnung wird zum anderen für einen optimalen Luftwechsel gesorgtund die Verbreitung gesundheitsgefährdender Erreger minimiert. Durchschadstoffabsorbierende Innenwände wird außerdem sichergestellt, dassgesundheitsschädliche Stoffe, die durch Möbelstücke oder elektronische Geräteabgegeben werden, sich nicht in der Raumluft verbreiten. Dies ist insbesonderebei Kindern wichtig, da ihr Immunsystem noch nicht so ausgereift und belastbarist wie das eines Erwachsenen. Sie sollen in einem schadstofffreien undunbelasteten Umfeld gesund aufwachsen können, um sich zu starken undmitfühlenden Persönlichkeiten entwickeln zu können. Dies wird durch den neuen,ökologisch gebauten Waldorfkindergarten sichergestellt.Über die S2 GmbHDie Identität der S2 GmbH ist durch die Verbindung ökologischer undbaubiologischer Gesichtspunkte mit den klassischen Stilelementen skandinavischerArchitektur geprägt. Als Ingenieurbüro mit mehr als 25 Jahren Erfahrung kann dasUnternehmen aus einem einzigartigen baubiologischen Kenntnisschatz schöpfen undschafft gemeinsam mit seinen Kunden Lebensräume aus gesunden, nachwachsendenRohstoffen und regenerativen Energien.Pressekontakt:kontakt@s2-architektur.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141061/4511895OTS: S2 GmbHOriginal-Content von: S2 GmbH, übermittelt durch news aktuell