S21-Bohrmaschine 'Suse' in Stuttgart zu sehen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Tunnelbohrmaschine "Suse", die den Fildertunnel für das Bahnprojekt Stuttgart 21 gräbt, präsentiert sich am Dienstag in Stuttgart der Öffentlichkeit.



Das 120 Meter lange Monstrum ist im Talkessel der Landeshauptstadt angekommen und für kurze Zeit im Berg von vorne zu sehen. Am Dienstag (13.00 Uhr) will die Deutsche Bahn ihre Maschine auf einer Pressekonferenz zeigen, bevor "Suse" wieder ins Erdreich geschickt wird. "Suse" steht für "Stuttgart-Ulm schneller erreicht".

In den nächsten Wochen soll die Tunnelvortriebsmaschine im Berg gewendet werden, bevor sie im Herbst 2018 den letzten Abschnitt des Tunnels Richtung Filder auffährt. Für das laut Bahn "in dieser Form einzigartige Verfahren" sei extra eine sogenannte Wendekaverne, ein Hohlraum zum Wenden der Maschine, am Ende des Fildertunnels unweit des Südkopfs des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs gebaut worden./poi/DP/zb