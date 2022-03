Ryman Healthcare: Willst du den Demografie-Trend nutzen, ist diese Aktie dein bester Freund

Ich halte sehr viel von Ryman Healthcare (WKN: 749279). Aber in den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie wirklich keine Freude bereitet. Seit dem 10. März 2021 fiel der Kurs um 35,1 % auf heute 6,04 Euro (Stand: 11. März 2022). Ehrlich gesagt: Ich habe mir mehr erwartet. Nun stellt sich die Frage: Ist Ryman Healthcare noch stark genug, um auf meiner Watchlist bleiben zu dürfen?

Das Geschäftsmodell überzeugt auch 2022

Die Pandemie überstand das neuseeländische Unternehmen aus meiner Sicht recht gut. Dennoch ging Corona natürlich nicht spurlos an ihm vorbei. Als Betreiber von Seniorenresidenzen muss Ryman Healthcare ganz besonders auf den gesundheitlichen Schutz seiner Bewohner achten. Stärkere Maßnahmen wie etwa Keimschleusen, der höhere Bedarf an Desinfektionsmitteln, medizinischen Masken und höherer Personalaufwand drückten in den letzten beiden Jahren deutlich auf die Gewinne.

Im folgenden Chart zeige ich dir die Umsätze und Gewinne von Ryman Healthcare seit 2017.

Ryman will alle 5 Jahre den Gewinn verdoppeln

Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 15 % Prozent. An diesem Ziel hält das Management um den neuen CEO Richard Umbers eisern fest. Und das, obwohl der Gewinn im vergangenen Jahr deutlich sank. In meinen Augen ist es aber ein realistisches Ziel. Ich denke, das Image von Ryman Healthcare ist stark genug. Und vor allem bleibt der Trend der zunehmend älter werdenden Bevölkerung in Australien und Neuseeland absolut intakt.

Hat der neue CEO genügend Expertise?

Diese Frage stellt sich schnell, wenn wir uns den Karriereweg von Umbers ansehen. Er kommt von außen und ist zudem in der Branche ein Neuling. Zuvor arbeitete er im Retail, dort auch lange Zeit im Top-Management. Unter anderem war er Einkaufsdirektor bei der deutschen Supermarktkette Kaufland, im oberen Management bei Woolworth und CEO des australischen Einzelhändlers Myer. Ich finde es erstaunlich und mutig zugleich, dass Ryman Healthcare einen Branchen-Neuling zum Kapitän macht. Das kann frischen Wind bringen.

Ryman hat weiterhin eine tolle Perspektive

An der demografischen Entwicklung in Australien und Neuseeland ändert sich nichts. Die Nachfrage nach Pflegediensten wird in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Und auf diesem Markt ist Ryman Healthcare die klare Nummer 1.

Den Expansionskurs, den der frühere CEO Gordon MacLeod in Australien vorantrieb, wird das Unternehmen fortsetzen. Im Nordwesten von Melbourne entsteht gerade ein neues Seniorendorf für 155 Mio. US-Dollar. Auf dem sechs Hektar großen Grundstück sollen Villen für unabhängiges Wohnen und ein komplettes Altenpflegezentrum einschließlich spezialisierter Demenzpflege entstehen.

Mit diesem Projekt baut Ryman Healthcare seine starke Position in Melbourne aus und ergänzt die fünf bereits in Betrieb befindlichen Dörfer. Acht weitere sind zudem in Planung. Und auch auf dem Heimatmarkt Neuseeland ist der Bauplan gut gefüllt. Das Unternehmen entwickelt dort insgesamt 15 weitere Anlage.

Vorsicht: Das geht zu Lasten der Dividende

Und nun der Wermutstropfen: Wachstum steht für den Vorstand von Ryman Healthcare klar im Fokus. Deshalb hat er auch etwas an seiner Dividendenpolitik geschraubt. Bislang sah diese eine Ausschüttung von 50 % des bereinigten Gewinns vor. Um flexibler agieren zu können, sank die Ausschüttungsquote inzwischen auf eine Spanne zwischen 30 und 50 %.

Damit bekommt Ryman Healthcare einen größeren finanziellen Spielraum. Das Unternehmen kann mit gut gefüllter Kasse schneller auf neue Potenziale reagieren. Manch ein Dividendenjäger ärgert sich jetzt womöglich. Ich finde diesen Schritt aber gut. Wir Anleger haben nie eine Garantie auf Dividende. Im Zweifelsfall muss sie hinter Wachstumschancen zurückstehen. Es ist mutig, dass das Ryman-Management dies nicht nur sieht, sondern auch umsetzt.

Ich sehe die letzten Kursrutscher als Chance, ein starkes Unternehmen zum günstigen Preis einzukaufen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von aktuell 9,6 sieht verlockend aus. Ryman Healthcare bleibt natürlich auf meiner Watchlist. Hier reiht sich das Unternehmen in der Nähe dieser Aktie ein.

Der Artikel Ryman Healthcare: Willst du den Demografie-Trend nutzen, ist diese Aktie dein bester Freund ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

