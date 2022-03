Ryerson-Aktie: Heftige Übernahme!

Überblick(NYSE:RYI) hat im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Apogee Steel Fabrication Incorporated, einem Blechverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Mississauga, Ontario, Kanada, erworben. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Apogee ist ein Vollsortimenter in der Blechverarbeitung, der neben Schweiß- und Montagearbeiten auch Stanz-, Umform- und Laserschneidarbeiten anbietet. Das Unternehmen beliefert seit über 30 Jahren Kunden in Kanada und den USA. „Wir sehen Apogee ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!