Rye Patch Gold Aktie: Wird die Übernahme besiegelt?

Schon im März kündigten Rye Patch Gold und Alio eine beabsichtigte Übernahme an. Für 128 Millionen CAD will Alio den Konkurrenten übernehmen, die Kaufsumme soll in Aktien ausgezahlt werden. In wenigen Tagen müssen jetzt die Aktionäre den Plänen noch zustimmen. Bei Rye Patch wird zu diesem Zweck wenigstens eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Ein Ziel, das durchaus verfehlt werden könnte.

Doch die größten Anteilseigner ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.