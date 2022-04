Ryder System-Aktie: TIP erwirbt das Trailer-Leasing- & Wartungsgeschäft!

Übernahme des Anhänger-Leasing- und Wartungsgeschäft TIP Trailer Services, eine Portfoliogesellschaft von I Squared Capital, hat vereinbart, das Anhänger-Leasing- und Wartungsgeschäft von Ryder System, Inc. (NYSE:R) Ryder Ltd. zu übernehmen. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Ryder Ltd. bietet in Großbritannien Lösungen für die Vermietung von Nutzfahrzeugen, die Vertragsvermietung, die Wartung und die Auslieferung an. TIP wird die Vermögenswerte und Verträge von Ryder aus dem… Hier weiterlesen