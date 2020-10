Ryder System Aktie: Auf Talfahrt?

Die Aktien von Ryder System (NYSE:R) stagnierten im vorbörslichen Handel, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse für das 3. Quartal veröffentlich hatte.

Quartalsergebnisse

Der Gewinn pro Aktie fiel im vergangenen Jahr um 20,39% auf 1,21 USD, was nicht unbedingt mit der Schätzung von (0,32 USD) vergleichbar ist. Die Einnahmen in Höhe von 2.151.000.000 USD sanken im Jahresvergleich um 3,28%, was die Schätzung von 2.010.000.000 USD



