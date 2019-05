Ryanair übertrifft mit GlobalBeacon neue Sicherheitsstandards beim Tracken von Flügen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Houston (ots/PRNewswire) - FlightAware gab am 13. Mai bekannt,dass Ryanair, der beliebteste Anbieter von Billig-Flügen in Europa,GlobalBeacon (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2460773-1&h=1462974356&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2460773-1%26h%3D656831225%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalbeacon.aero%252F%26a%3DGlobalBeacon&a=GlobalBeacon) einsetzen will. Dabei handeltes um eine Plattform zur Flugüberwachung, die die Kapazitäten vonFlightAware bei der Datenverarbeitung mit der Web-Schnittstelle vonAireonSM mit globaler Abdeckung bei der Verfolgung von Flügenverbindet.Das Aireon-Netzwerk kann Flugzeuge über sein ADS-B (AutomaticDependent Surveillance-Broadcast; dt. etwa: Automatisches Senden vonzugehörigen/abhängigen Beobachtungsdaten) über Antennennachverfolgen, die in vielen Teilen der Welt verpflichtend eingesetztwerden müssen, so auch in Europa. Das versetzt die meistenFluggesellschaften und Flugzeugbetreiber in die Lage, vonGlobalBeacon ohne zusätzlichen Aufwand bei der Ausrüstung zuprofitieren.Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) fordert vonsämtlichen in Europa tätigen Fluggesellschaften, dass sie von ihrenMaschinen im Normalbetrieb im Abstand von 15 Minuten einePositionsbestimmung erhalten. Voraussichtlich werden sie bisspätestens 2021 dazu verpflichtet werden, dass Flugzeuge, die inSchwierigkeiten geraten sind, jede Minute ihre Position übermittelnmüssen. Bei einem Zwischenfall wird dies die Reaktionseffizienzerhöhen, weil hierdurch der Radius für Such- und Rettungsaktionenautomatisch auf 11 Kilometer begrenzt wird. Den neuen EASA-Vorgabenliegt das Global Aeronautical Distress & Safety System (GADSS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2460773-1&h=2332119940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2460773-1%26h%3D652037462%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fflightaware.com%252Fcommercial%252Fglobalbeacon%252Fgadss%252F%26a%3DGADSS&a=GADSS)) zugrunde, welches vonder Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), in ersterLinie als Reaktion auf den Verlust von Flug AF447 und Flug MH370,entwickelt wurde.GlobalBeacon geht weit über die derzeit gültige15-Minuten-Regelung hinaus und hilft Ryanair schon jetzt dabei,zukünftige Erwartungen bei der Flugverfolgung zu erfüllen, weil es zujeder Zeit die aktuelle Position jede Minute aktualisiert.Der COO von Ryanair, Peter Bellew, sagte dazu:"Bei Ryanair haben die Sicherheit unserer Kunden, unserer Crewsund unserer Flugzeuge oberste Priorität und diese jüngstePartnerschaft ist ein weiterer Baustein für unsere hohenSicherheitsstandards, die bereits jetzt führend in der Branche sind.Ohne dass wir unsere Flotte in irgendeiner Weise aufrüsten müssen,sind wir in der Lage, unsere Flugzeuge lückenlos zu überwachen, undwir werden sofort benachrichtigt, falls eines unserer Flugzeuge inSchwierigkeiten ist. FlightAware hat dafür gesorgt, dass dieserService äußerst günstig und leicht einzusetzen ist."Der Gründer und CEO von FlightAware, Daniel Baker, sagte:"Mit GlobalBeacon können Fluggesellschaften ihre Praktiken bei derFlugüberwachung ohne Umwege und ohne große Kosten modernisieren undso die GADSS-Standards und empfohlenen Vorgehensweisen einhalten. Wirsind begeistert, dass Ryanair, als einer der Marktführer und alsgrößte europäische Billigfluglinie, sich in den Kreis derFluggesellschaften rund um den Globus einreiht, die diese Techniknutzen, um mehr Sicherheit für die Passagiere und mehr Aufmerksamkeitim laufenden Betrieb zu erreichen."Informationen zu FlightAware (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2460773-1&h=717195747&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2460773-1%26h%3D1219929288%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fflightaware.com%252Fabout%252F%26a%3DAbout%2BFlightAware&a=Informationen+zu+FlightAware)Informationen zu Ryanair (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2460773-1&h=1025931261&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2460773-1%26h%3D843149013%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ryanair.com%252Fus%252Fen%252Fuseful-info%252Fabout-ryanair%252Fabout_us%26a%3DAbout%2BRyanair&a=Informationen+zu+Ryanair)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/884107/FlightAware_GlobalBeacon_Ryanair.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/884108/FlightAware_Ebenhofen_Airport.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/678551/FlightAware_Logo.jpgPressekontakt:Alejandra RuizRyanair DACTel.: +353-1-9451799press@ryanair.comoder Sara OrsiFlightAwaresara.orsi@flightaware.comOriginal-Content von: FlightAware, übermittelt durch news aktuell