Ryanair streicht 250 Flüge wegen Pilotenstreiks

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Billigflieger Ryanair streicht wegen des Pilotenstreiks in Deutschland an diesem Freitag 250 Flüge.



Das kündigte die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt an. Die Kunden könnten kostenfrei umbuchen oder ihr Geld zurückbekommen, sagte Marketingchef Kenny Jacobs. Zuvor hatte sich die deutsche Gewerkschaft Vereinigung Cockpit den ebenfalls für Freitag geplanten Streiks in Irland, Belgien und Schweden angeschlossen./ceb/DP/fba