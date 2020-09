Ryanair sammelt 400 Millionen Euro von Anlegern ein

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

DUBLIN (dpa-AFX) - Europas größter Billigflieger Ryanair hat wie geplant frisches Geld von Anlegern eingesammelt.



Mit der Ausgabe von gut 35 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 11,35 Euro flössen dem Unternehmen brutto rund 400 Millionen Euro zu, teilte Ryanair am Freitagmorgen in Dublin mit. Die neuen Anteilsscheine entsprechen den Angaben zufolge rund 3,2 Prozent des bisherigen Aktienkapitals. Der Platzierungspreis liege 2,6 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag. Das Unternehmen hatte die Kapitalerhöhung am Donnerstagabend nach Börsenschluss angekündigt./stw/fba