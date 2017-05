Ryanair legt trotz Terror und Brexit zu - Ticketpreise dürften weiter fallen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

DUBLIN (dpa-AFX) - Europas größter Billigflieger Ryanair hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz Terrorangst und Brexit-Wirbel weiter zugelegt.



Für die zwölf Monate bis Ende März stand unter dem Strich ein Gewinn von gut 1,3 Milliarden Euro, wie die Iren am Dienstag in Dublin mitteilten. Das sind zwar fast 16 Prozent weniger als im Vorjahr, als der Verkauf der Beteiligung an der Fluglinie Aer Lingus das Ergebnis nach oben getrieben hatte. Rechnet man diesen Effekt heraus, wäre der Gewinn allerdings um sechs Prozent gestiegen. Für das Geschäftsjahr 2017/18 peilt Ryanair-Chef Michael O'Leary einen Gewinn von 1,40 bis 1,45 Milliarden Euro an.

Die Terrorangst unter den Reisenden, ein Preiskampf bei Flugtickets und das schwache britische Pfund gingen auch an Ryanair nicht spurlos vorüber. Im abgelaufenen Jahr fiel der durchschnittliche Ticketpreis um 13 Prozent auf 41 Euro. Der Umsatz legte daher nur um zwei Prozent auf 6,6 Milliarden Euro zu - obwohl die Zahl der Fluggäste um 13 Prozent auf 120 Millionen stieg. Für das neue Geschäftsjahr erwartet O'Leary einen weiteren Preisrückgang um fünf bis sieben Prozent. Die Zahl der Passagiere soll auf 130 Millionen steigen./stw/stb