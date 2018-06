Ryanair: Das könnte kritisch werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Ryanair und die Passagiere der Billigfluglinie könnten in den Sommerferien in echte Nöte geraten. In weiten Teilen Europas haben Gewerkschaften Streiks angekündigt, falls die Fluggesellschaft ihre Forderungen bis Juli nicht erfüllt. Doch Ryanair ist sich offenbar keiner Schuld bewusst ? und bittet nun die EU um Hilfe. Sie solle, so der Appell, doch bitteschön weitere Streiks verhindern.

Ein Beitrag von Achim Graf.