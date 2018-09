Ryanair kehrt nach Frankreich zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

DUBLIN/BORDEAUX (dpa-AFX) - Nach acht Jahren Abwesenheit kehrt der irische Billigflieger Ryanair nach Frankreich zurück.



Man werde zum Sommerflugplan in Bordeaux und Marseille zwei neue Basen einrichten, teilte die Gesellschaft am Donnerstag in Dublin mit. An jedem Standort sollten zunächst zwei Flugzeuge stationiert werden. Insgesamt suche man fünf Standorte, wobei Paris sicherlich eine sehr interessante Option sei, meinte Organisationschef Peter Bellew.

Europas größter Billigflieger hatte sich 2011 nach Streitigkeiten um die Sozialversicherungen des Personals vom französischen Markt zurückgezogen. Zwischenzeitlich hatte Ryanair angekündigt, das Personal mit französischen Verträgen anzustellen und dort auch die Sozialabgaben leisten zu wollen./ceb/DP/tav