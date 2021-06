Ryanair gegen Condor: EU-Gericht verkündet Urteil

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das EU-Gericht entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr) über eine Klage der irischen Fluggesellschaft Ryanair gegen staatliche Corona-Hilfen für die deutsche Condor.



Ryanair wendet sich gegen die Genehmigung der EU-Kommission für die Beihilfen im Umfang von 550 Millionen Euro im April 2020. Diese verstoße unter anderem gegen den freien Dienstleistungsverkehr, argumentiert der Kläger. (Rechtssache T 665/20)

Der Fall Condor ist einer von vielen, in denen Ryanair gegen staatliche Unterstützung für Konkurrenten in der Corona-Krise vorgegangen ist. Mitte Mai erzielte die Billigairline einen Teilerfolg: Das EU-Gericht erklärte Beschlüsse der EU-Kommission zu Beihilfen an die portugiesische TAP und die niederländische KLM für nichtig. Spanische Hilfen für strategisch bedeutende Unternehmen bestätigte das Gericht in Luxemburg hingegen damals.