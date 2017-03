Ryanair erhöht Zahl der Routen vom Hahn

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

HAHN (dpa-AFX) - Der irische Billigflieger Ryanair wird zum nächsten Winterflugbahn 2017/2018 am Hunsrück-Flughafen Hahn die Zahl der Routen leicht erhöhen.



Es würden 36 Strecken angeboten, dies seien 6 mehr als im vergangenen Winter, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Zu den neuen Routen gehören Flüge nach Eilat (Israel) und Plowdiw (Bulgarien). Ryanair fliegt nun auch vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt ab. Rheinland-Pfalz will seinen Anteil an dem defizitären Flughafen Hahn an den Luftfahrtkonzern HNA aus China verkaufen./mrr/DP/tos