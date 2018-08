Ryanair-Streik dürfte auch Berlin treffen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Streik bei der Fluggesellschaft Ryanair an diesem Freitag könnte auch zahlreiche Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld treffen.



Die Flughafengesellschaft warnte am Mittwoch vor Ausfällen und Verspätungen.

Auf dem Plan stehen nach Flughafen-Angaben 59 Flüge. Wie viele davon gestrichen werden, ist aber noch nicht ganz klar: Ryanair wollte zu einzelnen Flughäfen keine Auskunft geben.

Laudamotion kündigte lediglich generell an, dass diejenigen ihrer Flüge gestrichen werden, die durch Ryanair übernommen werden. Das wären in Tegel zehn Flüge zu Urlaubszielen am Mittelmeer.

Die Flughafengesellschaft rief die Passagiere auf, sich bei Ryanair und Laudamotion über ihre Flüge zu erkundigen. Ryanair kündigte an, die Kunden per E-Mail oder SMS zu benachrichtigen. Potenziell betroffen sein könnten bis zu 48 Ryanair-Flüge in Schönefeld und einer in Tegel.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte alle angestellten Piloten an den deutschen Ryanair-Basen für den 10. August zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Sie verlangt die erstmalige Einführung eines Systems von Gehalts- und Manteltarifvertrag bei dem Billigflieger.

Ryanair geht davon aus, dass bundesweit etwa jeder dritte Kunde seinen Flug antreten kann. In Schönefeld hat das Unternehmen bundesweit seine größte Basis./bf/DP/tav