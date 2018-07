Ryanair Streik: Luftrechtsexperte Prof. Schmid bejaht Entschädigung für Passagiere

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Ryanair will Passagiere für die Flugverspätungen wegen derStreiks nicht entschädigen, ein außergewöhnlicher Umstand lägevor.Wien/Wiesbaden (ots) - Wieder einmal Streiks bei Ryanair.Zahlreiche Flüge sind ausgefallen, eine detaillierte Liste, welcheFlüge betroffen sind, legte das Unternehmen nicht vor. "Die Kundenwurden informiert", heißt es seitens Ryanair. Ebenso wird auchkommuniziert, dass es in diesem Fall, nämlich bei Streik, keineEntschädigungszahlung gem. Fluggastrechteverordnung für diebetroffenen Passagiere gibt. Ob nach dem 6. August auch dieRyanair-Piloten streiken, bleibt abzuwarten.Zugrunde gelegt wirddieser Aussage vermutlich das Urteil des BGH (v.21.8.2012 X ZR138/11).Darin hat der BGH den rechtmäßigen betriebsinternen Streik alsaußergewöhnlichen Umstand angesehen. Der EuGH hat aber am 17.4.2018in der Rechtssache Krüsemann/TUIfly den wilden Streik nicht alsaußergewöhnlichen Umstand gewertet.FairPlane ruft alle Betroffenen auf, Ihre Flug-Verspätung oderAnnullierung einzureichen. Eine Ablehnung der Auszahlung von Ryanairim Vorhinein akzeptieren wir nicht. Das Bestehen eines Anspruchs mussimmer noch ein Gericht prüfen. Auch TUIfly lehnte eine Auszahlung andie Passagiere wegen des wilden Streiks ab- aber in seinem Urteil hatder EuGH den Anspruch auf Entschädigung bejaht und den Verbrauchernzu Ihrem Recht verholfen.Zwtl.: Erläuterung Prof. Dr. Ronald Schmid, Reiserechtsexperte undFairPlane Unternehmenssprecher:"Als maßgeblich betrachtete der EuGH, dass der ("wilde") Streikbei TUIfly durch eine unternehmerische Entscheidung (Umstrukturierungdes Betriebs), die zu den gewöhnlichen wirtschaftlichen Maßnahmen vonUnternehmen zählt, ausgelöst wurde. Es muss also bewertet werden, obnicht auch die unternehmerische Entscheidung, eine Gehaltsforderungder Mitarbeiter, die Einführung von Tarifverträgen oder dieVerbesserung von Arbeitsbedingungen der eigenen Mitarbeiterabzulehnen, nicht auch eine "normale betriebswirtschaftliche" unddamit dem Unternehmen zurechenbare Maßnahme ist, die kausal für dieArbeitsniederlegung ist. Das ist zu bejahen. Es ist auch in diesenFällen nicht ungewöhnlich, dass ein Luftfahrtunternehmen bei derAusübung seiner Tätigkeit Meinungsverschiedenheiten oder Konfliktemit seinen Mitarbeitern hat. Das aber ist ein Risiko, welches alsTeil der normalen Ausübung der Tätigkeit des Luftfahrtunternehmens zubetrachten ist."Zwtl.: Flugpassagiere können und sollten daher eine Entschädigungfür Flugausfälle wegen Streiks bei FairPlane einreichen.FairPlane ([www.fairplane.de] (https://www.fairplane.de/)) gehörtzu den führenden Fluggastrechteportalen in Europa und bietet alseinziger Anbieter mehrere Services für die Durchsetzung vonFluggastrechten an: FairPlane hilft Verbrauchern beiFlugverspätungen, Flugausfällen, Überbuchungen, Ticketstornierungenund bei Problemen mit dem Gepäck. Als Legal Tech Start-Up kombiniertFairPlane modernste IT-Services und europaweite Expertise imReiserecht. FairPlane ist ein Rechtsdienstleister und unterstützt dieVerbraucher bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche mit auf Reiserechtspezialisierten Vertragsanwälten. Als europaweit erster Dienstleisterbietet FairPlane für die Flugentschädigung nach EU-VO 261/2004 zweiServices an: "FairPlane Express": Hier erhält der Betroffene eineSofortentschädigung nach 24 Stunden. Bei "FairPlane Standard" wirddie Entschädigung erst im Erfolgsfall ausgezahlt. Das vielfachausgezeichnete Unternehmen wurde im Jahr 2011 von denGeschäftsführern Andreas Sernetz und Michael Flandorfer in Wiengegründet und unterhält auch Büros in Deutschland, Spanien undGroßbritannien. Seit Juni 2015 ist auch der Luftrechtsexperte Prof.Dr. Ronald Schmid als Unternehmenssprecher mit an Bord, er ist einerder profiliertesten Juristen im Bereich Luftverkehrsrecht undführender Gestalter der Fluggastrechte.Rückfragehinweis:Alexandra HawlicekMarketing und Kommunikationhawlicek@fairplane.deTel.: +43 1 532 01 46 - 58Mobil.: +43 69910779592Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30762/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: FairPlane, übermittelt durch news aktuell