Ryanair-Piloten bekommen Tarifvertrag in Italien

ROM (dpa-AFX) - Angestellte Piloten der irischen Billigairline Ryanair bekommen in Italien einen Tarifvertrag.



Die Pilotengewerkschaft ANPAC sprach am Dienstag in einer Mitteilung von einem "historischen Ereignis". Es handele sich um den "ersten Tarifvertrag für das Flugpersonal von Ryanair, der in Europa unterzeichnet wurde".

Der Vertrag sichere mehr als 300 Piloten künftig besser ab und gewährleiste auch eine bessere Bezahlung, erklärte die Gewerkschaft. Nach achtmonatigen Verhandlungen sei das Ergebnis eine "große Genugtuung". ANPAC will mit anderen italienischen Gewerkschaften auch einen Tarifvertrag für die Flugbegleiter in Italien erreichen.

Die Gewerkschaften hatten zuletzt den Druck auf Ryanair deutlich erhöht. Mitte August gab es den größten Pilotenstreik in der Geschichte der Airline. Etwa 55 000 Passagiere waren von dem 24-stündigen Ausstand betroffen./lkl/DP/jha