Ryanair: Die Kapazitätsauslastung erreicht Rekordwerte!

Ryanair lässt die Muskeln spielen. Die Kostenführerschaft nutzt der Konzern in dem aktuell schwierigen Marktumfeld konsequent, um seine Marktanteile auszubauen. Durch hohe Preisnachlässe im 3. Quartal (-17% auf 33 € je Ticket) musste der Konzern einen leichten Gewinnrückgang (-8%) hinnehmen, wodurch aber die Kapazitätsauslastung einen Rekordwert von 95% erreichte und die Zahl der Fluggäste um 16% auf 29 Mio stieg. Das Gewinnziel von 1,35 Mrd € ist nicht in Gefahr.

Der Strategiewechsel kurbelt das Wachstum weiter an

Neben der höheren Auslastung führten die Inbetriebnahme sparsamerer Flugzeuge und attraktivere Flughafengebühren zu einer Senkung der Stückkosten (Ex-Kerosinpreiseinsparungen) von 6%. Während Air Berlin stark schwächelt und Lufthansa versucht, Eurowings mit hohem Aufwand als Discountflieger zu etablieren, baut Ryanair seinen Kostenvorteil aus und setzt die Konkurrenz mit seinen niedrigen Preisen unter Druck.

Ab März wird Ryanair auch vom Drehkreuz Frankfurt am Main starten, was einem Frontalangriff auf Lufthansa gleichkommt. Der Strategiewechsel, auch zunehmend Großflughäfen zu bedienen, kurbelt das Wachstum weiter an. Dieses Geschäftsjahr wird der Konzern mehr als 119 Mio Passagiere befördern und Lufthansa nach Passagieren als größte Fluglinie Europas ablösen. Bis 2024 soll die Flotte von aktuell rund 350 auf 585 ausgebaut werden und somit ermöglichen, 200 Mio Gäste zu befördern.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.