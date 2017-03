Ryanair Holidays: Städteflüge plus zwei Hotelnächte ab 77 Euro / City-Trips günstig wie noch nie / Über 20 Ziele für unter 100 Euro (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Baden-Baden (ots) -Auf dem Reisemarkt beginnt eine neue Preis-Ära: Städteurlaub gibtes ab sofort ab 77 Euro - inklusive Flug und zwei Hotelnächten.Möglich macht es Europas beliebteste Low Cost Airline und ihr jetztan den Start gegangenes Urlaubsportal: Insgesamt sind bei RyanairHolidays (http://holidays.ryanair.com) Tausende von Städtereisen zumehr als 20 Zielen in Europa für unter 100 Euro buchbar.Budapest, Berlin oder Bergamo sind beispielsweise inklusive zweiÜbernachtungen in guten Hotels für 77 Euro zu haben, Rom oder Rigafür 88 Euro und London, Lissabon oder Barcelona für 99 Euro.Selbst Veranstalter von Busreisen kommen da nicht mit: DieReisepakete basieren auf den beliebten 9,99 Euro-Angeboten, dieRyanair berühmt gemacht haben. Und auch andere Airlines haben dasNachsehen: Selbst deren Nur-Flugpreise liegen über dem Preisniveauder Pauschalreise-Angebote der irischen Fluggesellschaft.Doch nicht nur Städte-Trips sind zu solchen Niedrigstpreisenerhältlich: Wer beispielsweise nach Mallorca will, bekommt eine WocheFerien bereits für 177 Euro - in einem Drei-Sterne-Haus inklusiveTransfers.Über Ryanair Holidays: Ryanair Holidays(http://holidays.ryanair.com) ist das Urlaubsportal der beliebtestenLow Cost Airline Europas, die täglich über 1800 Strecken in 33Ländern bedient und dabei über 200 verschiedene Flughäfen anfliegt.Produktion, Marketing, Betrieb und Call Center obliegen der in Baselansässigen World2Meet Holidays, die mit einer Lizenz von HLXTouristik und der innovativen Buchungstechnologie von Peakworkarbeitet.Pressekontakt:Büro KögelTel.: 07221/366-666Original-Content von: Ryanair Holidays, übermittelt durch news aktuell