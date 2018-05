Ryanair-Chef dementiert Interesse an Norwegian

WIEN/DUBLIN/OSLO (dpa-AFX) - Ryanair -Chef Michael O'Leary hat dementiert, an der Billigairline Norwegian interessiert zu sein.



"Die einzige Person, die denkt, dass wir Norwegian kaufen wollen, ist Björn Kjos", sagte O'Leary am Dienstag in Wien zu Journalisten. Der irische Billigflieger schaue sich zwar nach Zukäufen um, so O'Leary, er sei aber nicht sicher, ein ähnlich attraktives Investment wie Laudamotion zu finden.

Norwegian-Chef Björn Kjos hatte vergangene Woche die Übernahmespekulationen um seine Billigairline angefacht. Er hatte in einem Interview gesagt, Ryanair habe Interesse an Norwegian Air gezeigt und das Thema sei im Management besprochen worden. Der Norwegian-Aktienkurs war daraufhin um bis zu zehn Prozent gestiegen.